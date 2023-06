Israele: nuovo sabato di protesta in tutto il Paese contro la riforma della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo sabato sera di proteste contro la riforma del sistema giudiziario in Israele, alimentate anche dai fermi di polizia avvenuti venerdì fuori dalla casa privata del primo ministro Benjamin Netanyahu a Cesarea. Secondo quanto riferiscono i media in ebraico, tra le 95.000 e le 140.000 persone hanno partecipato alla manifestazione principale in Kaplan Street a Tel Aviv, insieme a migliaia di altre in circa 150 località in tutto il Paese, nell'ambito della 22esima settimana di proteste contro il piano del governo di modificare il sistema giudiziario, sospeso temporaneamente a marzo scorso. (Res)