2 giugno: Coldiretti, Festa Repubblica all'Unesco con prodotti italiani e mostra Expo 2030

I prodotti Made in Italy di Coldiretti Lazio protagonisti a Parigi, in occasione della Festa della Repubblica italiana, organizzata dall'ambasciatore Liborio Stellino, rappresentante permanente italiano presso l'Unesco. Lo comunica, in una nota, la Coldiretti Lazio. "Un evento prestigioso, al quale siamo stati davvero onorati di partecipare con i prodotti Made in Italy della nostra regione e di Roma, che rappresentano le eccellenze capitoline in ambito enogastronomico", spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. "Dietro ogni prodotto locale - aggiunge - c'è un territorio, una storia, una tradizione culturale, da difendere e da raccontare". Alle celebrazioni della Giornata nazionale - prosegue la nota - ha partecipato anche una delegazione del Bie, Bureau International des Expositions, che proprio a Parigi voterà il prossimo 28 novembre la città che ospiterà Expo 2030, al quale è candidata la città di Roma. Ad accompagnarli il direttore generale del comitato di candidatura ExpoRoma2030, Giuseppe Scognamiglio e per l'occasione è stata allestita anche la mostra fotografica su Roma, al momento visibile a Fiumicino e che potrebbe presto essere esposta anche a Parigi. "Ringraziamo l'ambasciatore Liborio Stellino, Rappresentante Permanente italiano presso l'Unesco - aggiunge Granieri - per averci dato la possibilità di partecipare, in occasione della Festa della Repubblica, ad un evento così importante per il nostro Paese e per il futuro di Roma. La Capitale ha dimostrato di essere pronta ad ospitare un appuntamento di portata mondiale come Expo 2030", conclude il presidente di Coldiretti Lazio.