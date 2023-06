2 giugno: Coldiretti, Festa Repubblica all'Unesco con prodotti italiani e mostra Expo 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Olio di Roma Igp - prosegue la nota - alla Corallina romana, riconosciuta come Prodotto agroalimentare tradizionale (Pat), come il Caciofiore di Columella, realizzato con il caglio vegetale del cardo selvatico, seguendo una ricetta dell'antica Roma. Sono solo alcuni dei prodotti esposti nella sede dell'Unesco a Parigi, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, oltre ai formaggi, alle ricotte di pecora e al tradizionale Cacio Romano. "Ancora una volta la Fondazione Roma Expo 2030 ed i suoi soci si sono mostrati pronti ad integrare, nei modi richiesti, la brillante azione del nostro Corpo diplomatico e del Comitato promotore: continuiamo a fare sistema", afferma il direttore generale della Fondazione Expo Roma 2030, Lamberto Mancini. Presente alle celebrazioni della Festa della Repubblica - aggiunge la nota - anche il generale di brigata, Vincenzo Molinese, comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, intervenuto a nome dell'Italia, insieme all'ambasciatore Liborio Stellino, anche all'incontro degli Stati Parte della Convenzione del 1970, che ha fissato le linee guida per il divieto e la prevenzione del traffico illegale di beni culturali. Una presenza che ha sottolineato la missione italiana presso l'agenzia dell'Onu con sede a Parigi. All'Unesco è stata, inoltre, esposta una mostra di opere d'arte recuperate dai carabinieri. (segue) (Com)