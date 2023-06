2 giugno: Coldiretti, Festa Repubblica all'Unesco con prodotti italiani e mostra Expo 2030 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un onore condividere la celebrazione dei valori su cui si fonda la Repubblica Italiana, che sono al centro del nostro impegno nelle organizzazioni multilaterali", spiega l'ambasciatore Liborio Stellino. "Un ringraziamento speciale - aggiunge - a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione della giornata nazionale, in particolare Segreteria & Delegazioni di Unesco e Bureau international des expositions (Bie). È stata anche l'occasione per mostrare il progetto di Roma Expo 2030, basato sui principi di sostenibilità, inclusione, universalismo e promozione dei diritti umani. Grazie anche a Creative Cities Network e a Coldiretti Lazio e Consorzio Tutela Prosecco Prosecco Doc per i preziosi contributi", conclude Stellino. (Com)