Roma: controlli nella Capitale, arrestate 9 persone per reati predatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestate nove persone, di cui quattro ladri di appartamento, con l'accusa di reati predatori. Questo il bilancio dei controlli predisposti dalla Questura di Roma su tutto il territorio della Capitale, nel centro, in periferia, e sul litorale. Una dislocazione di agenti pianificata anche sulla base di una georeferenziazione dei reati e che ha come principale obiettivo il contrasto della microcriminalità e l'innalzamento della percezione di sicurezza dei cittadini.I poliziotti del Commissariato Sant'Ippolito, del IV Distretto San Basilio e della Sezione Volanti, hanno arrestato due cittadini italiani, un 69enne ed un 58enne, sorpresi all'interno di un appartamento mentre tentavano un furto. Ad allertare gli agenti è stato un vicino, che li ha sorpresi dallo spioncino mentre stavano scassinando la porta d'ingresso. I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato i due uomini mentre erano ancora nell'abitazione. L'arresto è stato convalidato e per i due uomini è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli agenti del VII Distretto San Giovanni e del commissariato Appio, invece, hanno arrestato per tentato furto in abitazione in concorso due italiani di 53 e 44 anni i quali, mentre tentavano di forzare la porta di un appartamento in via Amedeo Cencelli, sono stati prontamente bloccati dagli agenti impegnati nella zona in un servizio di contrasto ai furti in appartamento. (segue) (Rer)