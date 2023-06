Roma: controlli nella Capitale, arrestate 9 persone per reati predatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Tuscolano, del commissariato Appio e della sezione volanti sono intervenuti, invece, in via Tuscolana e hanno arrestato 3 uomini italiani, rispettivamente di 51 anni, di 28 anni e di 23 anni. I tre, nella notte, avrebbero commesso una rapina, strattonando la vittima per impossessarsi del suo cellulare, tentando poi la fuga. La vittima è stata trasportata all'Ospedale Frascati con 5 giorni di prognosi. Gli agenti del commissariato Monte Mario e del commissariato Prati sono intervenuti nei pressi di Piazza della Balduina, dove era stato segnalato un uomo che inseguiva una donna che aveva appena borseggiato una passante. I poliziotti hanno immediatamente intercettato e arrestato l'autrice del furto, una 59enne colombiana, che durante la fuga aveva lasciato cadere a terra il portafogli appena rubato. La refurtiva è stata subito recuperata e restituita alla proprietaria. L'arresto è stato successivamente convalidato. Infine, i poliziotti del commissariato Anzio hanno arrestato, su ordine di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata, un cittadino del Marocco di 43 anni con precedenti di Polizia. L'uomo è stato notato dagli agenti presso la stazione ferroviaria Lavinio ed è stato prontamente bloccato. (Rer)