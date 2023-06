© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, dovrebbe incontrare domani il presidente serbo Aleksandar Vucic a margine del secondo vertice della Comunità politica europea in programma in Moldova. Lo riporta l'emittente "Radio Free Europe", secondo cui il rappresentante europeo si recherà nei giorni successivi a Belgrado e Pristina. (Seb)