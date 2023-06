Business news: Algeria, compagnia aerea di bandiera firma accordo con Airbus per l'acquisto di 7 velivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera dell'Algeria, Air Algerie, ha firmato un contratto con la società europea Airbus per l'acquisto di sette velivoli. Lo ha annunciato Air Algerie in una conferenza stampa, sottolineando che "l'acquisto di questi nuovi aeromobili ottimizzerà le operazioni di volo, migliorerà l'esperienza dei passeggeri e risponderà alla crescente domanda del mercato dell'aviazione”. I dettagli tecnici dei sette velivoli non sono ancora stati specificati. Durante la conferenza, è emerso che essi “aumenteranno la capacità di trasporto della compagnia aerea e faciliteranno l'apertura a nuove destinazioni, mantenendo elevati standard di sicurezza”. La decisione segue il recente acquisto di altri 15 velivoli, volto a rafforzare la flotta della compagnia aerea. Inoltre, è importante ricordare che il 17 maggio scorso Air Algerie aveva già firmato un accordo con la società statunitense Boeing per l’acquisto di otto aeromobili 739-900, il primo dei quali entrerà in servizio all'inizio del 2027. I nuovi acquisti di Air Algerie fanno parte degli sforzi della compagnia di aumentare la sua competitività nel mercato globale dell'aviazione, attraendo un maggior numero di passeggeri nazionali e internazionali. (Ala)