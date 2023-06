Business news: Egitto, Paesi Bassi e Giappone finanziano tre progetti della Fao nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Risorse idriche e dell'irrigazione dell'Egitto ha firmato tre accordi con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) per avviare l'attuazione di tre progetti di sviluppo finanziati dai Paesi Bassi e dal Giappone. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero egiziano. I progetti includono la seconda fase del "progetto di monitoraggio della produttività della terra e dell'acqua mediante telerilevamento" e il "progetto per modernizzare le tecnologie di irrigazione per migliorare i mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori nell'Alto Egitto", in collaborazione con il governo dei Paesi Bassi. Il terzo progetto riguarda il miglioramento della produttività idrica nell'agricoltura, in collaborazione con il governo del Giappone. "I tre progetti sostengono gli sforzi dello Stato egiziano per modernizzare i sistemi di irrigazione, migliorare la produttività idrica in agricoltura, migliorare la sicurezza alimentare, aumentare la produttività delle colture e aumentare il reddito degli agricoltori", secondo il ministro dell'Irrigazione dell'Egitto, Hani Sweilem. (Cae)