Business news: Lavrov, intenzionati a dare slancio ad accordi con Paesi partner in valuta locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta aumentando "attivamente" gli accordi conclusi con i suoi partner economici nelle rispettive valute nazionali ed è intenzionata a "dare slancio" a questo processo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov parlando ai giornalisti a Nairobi, in Kenya, dove si trova per una visita non annunciata. "Con l'aumentare del fatturato commerciale, il passaggio ai pagamenti in valute nazionali diventerà più pratico: questo è il futuro. Questo vale non solo per l'Africa, ma anche per l'America latina, i nostri amici asiatici, così come l'Iran, l'India, e la Cina", ha detto Lavrov, per il quale Mosca sta "già attivamente passando agli accordi nelle valute nazionali e la quota del dollaro (in queste transazioni) è in costante calo". Quindi "questo processo non farà che guadagnare slancio", ha concluso, rispondendo ad una domanda sull'intenzione del governo del Kenya di pagare in valuta locale per le esportazioni di petrolio. Lavrov ha quindi citato il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, il quale "ha già promosso la sua idea di concentrarsi sullo sviluppo di meccanismi di pagamento che non si affidino al dollaro o all'euro e si basino su decisioni e accordi da sviluppare (ad hoc), anche all'interno della struttura della Nuova banca di Sviluppo dei Brics" (il gruppo regionale che riunisce Brasile, India, Cina e Sudafrica). Secondo quanto dichiarato di recente dal vicepremier russo Alexey Overchuk, l'Unione economica eurasiatica (Eaeu) è quasi interamente passata ai pagamenti in valute nazionali, la cui quota a marzo ammontava al 90 per cento del totale. "Registriamo un'impennata nell'uso delle valute nazionali nei pagamenti reciproci da parte dei paesi dell'Unione", ha dichiarato il vicepremier russo al secondo Forum economico eurasiatico, aggiungendo che "la Eaeu è praticamente passata ai pagamenti in valute nazionali". (Rum)