Business news: Algeria-Kenya, ministro Commercio a Nairobi per riunione su libero scambio nel continente

- Il ministro del Commercio e della Promozione delle esportazioni dell'Algeria, Tayeb Zitouni, ha partecipato ai lavori della riunione dei ministri del Commercio dell'Area di libero scambio continentale dell'Africa in Kenya. Lo ha riferito il ministero in un comunicato, spiegando che la riunione mira a definire le priorità per l'attuazione dell'Accordo sulla zona di libero scambio, in linea con lo slogan dell'Unione africana. Il ministero ha inoltre precisato che l'incontro si concluderà con una sessione straordinaria dei ministri dell'Area di libero scambio continentale dell'Africa. (Ala)