Business news, Nigeria: presidente Tinubu invita a non cedere al panico per la rimozione dei sussidi sul carburante

- Il nuovo presidente della Nigeria, Bola Tinubu, ha invitato i suoi connazionali a non cedere al panico per i prezzi della benzina, affermando che i sussidi non verranno rimossi prima della fine di giugno. In una nota, l'ufficio della presidenza ha chiarito la questione dopo che nel suo discorso di insediamento Tinubu ha detto che gli aiuti "sono finiti", senza fornire ulteriori dettagli sulla tempistica della misura. Nel documento, la presidenza sottolinea che questa non rappresenta un cambiamento rispetto a quanto deciso dalla precedente amministrazione: "stiamo solo comunicando un dato di fatto, considerando che il budget della precedente amministrazione per i sussidi al carburante era stato approvato e stanziato solo per la prima metà dell'anno". Questo significa, ha aggiunto l'ufficio di Tinubu, che il governo federale sarà senza fondi per continuare il regime di sussidi. Le dichiarazioni seguono la pubblicazione di diversi post e video sui social media in cui gli utenti hanno lanciato l'allarme per l'aumento del prezzo della benzina alla pompa, in alcuni casi di oltre il 200 per cento. La dichiarazione della presidenza precisa che il piano governativo sarebbe di incanalare il denaro precedentemente speso per il sussidio "in investimenti migliori, che attutiscano gli effetti della rimozione (dei sussidi) sul pubblico, in particolare sui poveri": fra questi, ha specificato l'ufficio, investimenti in infrastrutture pubbliche, istruzione, assistenza sanitaria e posti di lavoro "che miglioreranno materialmente la vita di milioni di nigeriani e aumenteranno il loro potenziale di guadagno". Vincitore alle elezioni di marzo, Bola Tinubu ha giurato ieri come nuovo presidente del Paese. (Res)