- Si è tenuta il 30 e 31 maggio a Nairobi, in Kenya, una riunione dei ministri del Commercio dell'Area di libero scambio continentale dell'Africa. La riunione mirava a definire le priorità per l'attuazione dell'Accordo sulla zona di libero scambio, in linea con gli obiettivi dell'Unione africana, e si è concluso con una sessione straordinaria dei ministri dell'Area di libero scambio continentale dell'Africa. (Res)