Viabilità: Anas, la SS 639 a Suello (LC) chiusa temporaneamente per allagamento

- La statale 639 "dei laghi di Pusiano e Garlate" è temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord all'altezza del km 15, per un allagamento provocato dalle forti piogge che stanno interessando la zona, a Suello, in provincia di Lecco. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità alternativa. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. (Com)