Caso Orlandi: Morassut (Pd), Senato approvi subito commissione di inchiesta

- Per rispetto della pubblica opinione e del Parlamento stesso, "mi auguro che il Senato approvi celermente la costituzione della commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori". Lo dichiara in una nota il deputato del Partito democratico, Roberto Morassut. "È ormai evidente - aggiunge - che dal giorno in cui si è capito che il Parlamento se ne sarebbe davvero occupato è ripresa la giostra dei depistatori, degli esibizionisti, dei furbi che cercano di creare nuove cortine fumogene. Invece serve un lavoro serio, di setaccio e di collaborazione delle massime istituzioni italiane e vaticane. La commissione a questo serve. La si approvi senza più ritardi", conclude Morassut. (Com)