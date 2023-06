Pnrr: Foti (Fd'I), su Corte Conti critiche Commissione sono invasione di campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche della Commissione europea sul ruolo della Corte dei Conti "sono un'invasione di campo, non ci sono le ragioni per farle. E poi il funzionario che le ha avanzate, ha poi parlato di equivoco sulle sue parole". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in una intervista al quotidiano La Stampa. Le norme in questione "non riducono i poteri che storicamente ha avuto la Corte dei conti. La vicenda dello scudo erariale poi è bizzarra, visto che la stessa norma era stata adottata dal governo Conte, per il Covid e dal governo Draghi per il Pnrr. Forse - aggiunge -qualcuno si era abituato a una certa acquiescenza dell'Italia e invece ora si trova davanti un governo che difende con fermezza i propri principi. In passato i governi avrebbero detto 'aboliamo la norma'. Stavolta non è successo e questo può generare nervosismo".(Rin)