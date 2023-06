© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "non rischia alcun isolamento in Europa, al contrario: Giorgia Meloni è già molto apprezzata sia in seno al Consiglio europeo che nel G7 e nel G20. Per un politico che difende l'interesse nazionale non era scontato raggiungere così in fretta questo obiettivo". E' quanto dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in una intervista al quotidiano La Stampa.(Rin)