Roma: scoperte 2 serre dove venivano coltivate 58 piante di cannabis, arrestati padre e figlio

- Avevano allestito due serre all'interno di una dependance della loro abitazione, dove venivano coltivate 58 piante di cannabis. Per questo, i carabinieri della stazione di Roma Ponte Galeria hanno arrestato due uomini, rispettivamente padre e figlio, di 53 e 34 anni, entrambi con precedenti, accusati di produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Nello specifico, in una dependance della loro abitazione sono state trovate due serre "indoor", dove erano coltivate 58 piante di cannabis, dell’altezza di circa un metro e del peso di 5,6 chili di marijuana, nonché infiorescenze già essiccate del peso di un chilo della medesima sostanza, e ulteriori 10 grammi di hashish, che sono stati sequestrati unitamente al materiale per la produzione e il confezionamento delle dosi. Padre e figlio sono stati condotti in caserma, in attesa del rito direttissimo. Sempre nell’ambito di attività di controllo antidroga, effettuate nella Capitale, dai carabinieri del Comando Provinciale, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, sono finite in manette altre 14 persone, tutte accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)