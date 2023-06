Roma: scoperte 2 serre dove venivano coltivate 58 piante di cannabis, arrestati padre e figlio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di alcune attività antidroga, nelle piazze di spaccio di via dell’Archeologia e di viale P.F. Quaglia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, i militari hanno arrestato tre uomini e una donna di 20, 32 e 36 anni, la donna di 48, tutti nullafacenti e già noti alle forze dell’ordine. Complessivamente i militari hanno sequestrato 63 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 28 grammi e 13 dosi di hashish del peso di circa 14, della somma contante di 1255 euro. Identificati due acquirenti e segnalati all’ufficio territoriale del governo di Roma, quali assuntori. Ieri pomeriggio, nel quartiere Monte Sacro, nei pressi di un parcheggio di un hotel, i carabinieri hanno notato un uomo prelevare un involucro da un’auto parcheggiata, in stato di abbandono, e consegnarlo ad un altro soggetto che si trovava a bordo di un auto per poi allontanarsi. Subito dopo, i militari hanno arrestato entrambi, recuperando l’involucro con all’interno 52 dosi di cocaina del peso di circa 54 grammi, altre 72 dosi di cocaina del peso di circa 65 grammi e della somma contante di 1300 euro nonché materiale vario per il confezionamento. In via Monte Soprano, nel corso di un controllo alla circolazione stradale i Carabinieri della Stazione Città Giardino hanno arrestato un cittadino del Marocco di 24 anni, trovato in possesso di 54 grammi e della somma contante di 1080 euro e di una pistola a salve, artigianalmente modificata per farla sembrare una reale. (segue) (Rer)