Roma: scoperte 2 serre dove venivano coltivate 58 piante di cannabis, arrestati padre e figlio (3)

- I carabinieri della stazione di Roma La Storta hanno arrestato due romani di 30 e 33 anni, entrambi già noti, in due distinte attività antidroga. Il 30enne a seguito di un controllo, mentre era alla guida di un veicolo, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina del peso di circa 13 grammi e della somma contante di 810 euro. Il secondo, sempre a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina del peso di circa 5 grammi, della somma di 20 euro in contanti nonché di materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Nel transitare nella piazza Guglielmo Marconi, i carabinieri della stazione Roma Eur hanno notato un giovane disfarsi di un involucro e poi allontanarsi repentinamente. Dopo averlo raggiunto e recuperato l’involucro, i militari hanno rinvenuto al suo interno 12 dosi di cocaina del peso di circa 4 grammi, 8 dosi di Mdma del peso di 1.4 grammi, 17 dosi di Ketamina di 6 grammi e della somma contante di 70 euro. Il giovane romano di 22 anni è stato arrestato. (segue) (Rer)