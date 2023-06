Roma: scoperte 2 serre dove venivano coltivate 58 piante di cannabis, arrestati padre e figlio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di alcuni controlli del territorio, i carabinieri della stazione di Roma Flaminia hanno arrestato due giovani romani di 20 anni, entrambi già con precedenti specifici, che sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di diverse tipologie di sostanza stupefacente, 53 grammi di marijuana, 9 di cocaina, 14 di hashish, di un bilancino di precisione e della somma contante di 700 euro. I carabinieri della compagnia Roma San Pietro, invece, hanno arrestato un cittadino del Gambia di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato in via dei Quattro Venti dopo aver ceduto una dose di eroina ad un acquirente che è stato identificato e segnalato quale assuntore. I militari hanno rinvenuto e sequestrato la dose di eroina e la somma di 40 euro. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, in viale Somalia, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato un italiano di 22 anni, con precedenti, mentre era alla guida della propria autovettura, ed è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina del peso di circa 25 grammi e della somma contante di 180 euro. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire la somma contante di 3900 euro. Tutti gli acquirenti sono stati identificati e segnalati all’ufficio territoriale del governo di Roma, quali assuntori. Gli arresti sono stati tutti convalidati. (Rer)