Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo con nuvolosità estesa per gran parte della giornata, in irregolare attenuazione in particolare verso sera. Precipitazioni deboli o localmente moderate a intervalli di fasi in cui risultano sparse, alternati a fasi diffuse. Tendenza all'esaurimento in tarda serata. Anche a carattere di rovescio e/o temporale. Non esclusi fenomeni localmente di forte intensità. Temperature minime stazionarie, massime in calo. In Pianura minime intorno a 17°C, massime intorno a 24°C. (Rem)