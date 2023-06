Business news: Tesla, Cina primo mercato di sbocco per Model Y nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è stata il principale mercato di sbocco per i veicoli a batteria elettrica Model Y esportati dal colosso statunitense Tesla nel primo trimestre. Stando ai dati pubblicati dalla società di ricerche di mercato Jato, la multinazionale di Elon Musk ha venduto 267.171 Model Y da gennaio a febbraio, di cui 94.469 in Cina, oltre 83.664 negli Stati Uniti e 71.114 in Europa. Il modello si è inoltre classificato al primo posto nelle vendite globali, seguito da Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota Rav4 e Toyota Camry, di produzione giapponese. I dati sono stati condivisi all’indomani del viaggio intrapreso dal miliardario fondatore di Tesla e SpaceX in Cina, dove il giorno prima ha incontrato il ministro degli Esteri Qin Gang. (Cip)