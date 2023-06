Business news: la compagnia mineraria indonesiana Amman prepara un'ipo da 880 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso indonesiano dell'estrazione mineraria di rame Amman Mineral Internasional punta a raccogliere 12.940 miliardi di rupie indonesiane (880,6 milioni di dollari) tramite un'offerta pubblica iniziale (ipo) in programma dal 28 giugno al 3 luglio prossimi. E' quanto si evince dal prospetto pubblicato dall'azienda, secondo cui l'offerta iniziale sarà contenuta entro una forbice di prezzo di 1.650-1775 rupie indonesiane per azione. Amman Mineral utilizzerà i proventi dell'operazione per ripagare parte del suo debito e finanziare diversi progetti, inclusa una fonderia sull'isola di Sumbawa dalla capacità di 220 mila tonnellate di catodo di rame annue. (Fim)