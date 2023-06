Business news: Cina, Baidu annuncia fondo di investimento per promuovere intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'Internet cinese Baidu istituirà un fondo di investimento nel capitale di rischio di 145 milioni di dollari per sostenere le start-up operanti nel campo dell'intelligenza artificiale. È quanto si legge in una nota diramata dalla multinazionale, che si sta preparando al lancio di Ernie 3.5, un modello di intelligenza artificiale generativa che potenzierà le funzioni del chatbot (un software che simula una conversazione con un essere umano) Ernie Bot. Stando ai risultati trimestrali pubblicati all'inizio di maggio, Baidu ha generato un fatturato di 4,54 miliardi di dollari da gennaio a marzo, in aumento del dieci per cento su base annua e al di sopra dei 4,29 miliardi di dollari stimati dagli analisti. (Cip)