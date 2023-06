Business news: Filippine, produttore di carbone Semirara Mining prepara seconda spedizione in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semirara Mining and Power Corp., primo produttori di carbone delle Filippine, ha annunciato che invierà un carico di 50mila tonnellate di carbone alla utility giapponese Shikoku Electric Power Co. Il carico, il secondo in assoluto inviato dalla compagnia in Giappone, rientra in una strategia di diversificazione dei mercati di esportazione tesa a ridurre la dipendenza di Semirara dalla Cina. "La Cina è ancora il nostro principale acquirente estero, ma con la crescita della loro produzione industriale inferiore al previsto vogliamo sviluppare altri mercati asiatici, come il Giappone, ha dichiarato la presidente della compagnia Maria Cristina Gotianun. (Fim)