Business news: Libano, pozzo esplorativo Blocco 9 dell’offshore del Paese si chiamerà Qana 31/1

- Il pozzo esplorativo situato nel Blocco 9 dell’offshore nelle acque del Libano, gestito dalla compagnia francese TotalEnergies, si chiamerà Qana 31/1. Lo ha reso noto un comunicato dell’Amministrazione petrolifera libanese (Lpa), diffuso dall'agenzia nazionale “Nna”. Le attività di perforazione avranno luogo nel giacimento di Qana, situato nel sud del Libano, all'interno del blocco numero 9, e sono previste per il prossimo settembre. A ottobre 2022, TotalEnergies aveva raggiunto un accordo con il governo libanese sul destino del giacimento di gas proprio mentre entrava in vigore uno storico accordo sul confine marittimo con Israele. Un consorzio composto dalla francese TotalEnergies (40 per cento), dall’italiana Eni (40 per cento) e dalla russa Novatek (20 per cento) si era aggiudicato nel 2018 le prime licenze di esplorazione e sfruttamento offshore di idrocarburi rilasciate dal Libano per due dei 10 blocchi della Zona economica esclusiva (Zee), compreso il Blocco 9, che si trova nell’area contesa dal Paese con Israele. (segue) (Lib)