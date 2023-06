Business news: Emirati-Turchia, firmato accordo definitivo per il partenariato economico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e la Repubblica di Turchia hanno firmato ad Abu Dhabi un accordo per il partenariato economico globale, dopo la ratifica da parte dei governi dei due Paesi. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Gulf News”. In un messaggio pubblicato sulla sua pagina ufficiale su Twitter, il ministro di Stato per il Commercio esteri, Thani bin Ahmed al Zeyoudi, ha scritto che l’accordo “segna l’inizio di una nuova era di cooperazione nella nostra lunga amicizia e contribuirà ad aumentare il volume dei commerci bilaterali al di fuori del settore petrolifero di 40 milioni di dollari in due anni”. Questo, a sua volta, secondo Al Zeyoudi, contribuirà alla prosperità e alla crescita economica di entrambi i Paesi. Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdallah bin Zayed al Nahyan, ha ribadito l’importanza del partenariato strategico tra i due Paesi durante un colloquio telefonico con l’omologo della Repubblica di Turchia, Mevlut Cavusoglu. Come riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il capo della diplomazia emiratina ha manifestato l’intenzione di Abu Dhabi di continuare a collaborare con Ankara per ampliare il più possibile gli orizzonti della cooperazione strategica, in tutti i settori. Del resto, Bin Zayed ha sottolineato che l’accordo dimostra la volontà comune ai due Paesi di consolidare la cooperazione, con l’obiettivo di realizzare per entrambi uno sviluppo sostenibile. (Res)