Business news: Egitto, governo approva residenza temporanea di un anno a investitori stranieri

- Il governo dell'Egitto ha approvato una proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti, che consente agli investitori stranieri di ottenere una residenza temporanea nel Paese di 12 mesi. Lo ha riferito un comunicato della presidenza del governo. L'emendamento mira a concedere agli investitori stranieri che si rivolgono all'Autorità generale per gli investimenti e le zone franche la residenza temporanea per un periodo di un anno (non per turismo), rinnovabile per un periodo di sei mesi o un altro anno, durante il periodo di istituzione di società ed entità economiche. (Cae)