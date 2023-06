Business news: Emirati, introdotta aliquota dello 0 per cento su redditi in attività zone franche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende che operano nelle zone franche degli Emirati Arabi Uniti beneficeranno dell'imposta dello 0 per cento sul reddito derivante da determinate attività e transazioni qualificanti. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze degli Emirati, in concomitanza con l'introduzione della normativa fiscale. Una persona qualificata per la zona franca può beneficiare dell'aliquota dell'imposta sulle società dello 0 per cento sul reddito qualificante, a condizione che le società siano costituite, stabilite o registrate in una zona franca. Le leggi sull'imposta sulle società che impongono un'aliquota del 9 per cento sul reddito di alcune imprese che superano 375.000 dirham (circa 102.000 dollari) riflettono gli sforzi degli Emirati per perseguire la crescita non petrolifera, diversificare la propria economia, aumentare la propria base di reddito e reinvestire fondi in progetti strategici, ha detto ai giornalisti Younis Haji al Khoori, sottosegretario del ministero delle Finanze. Il primo giugno gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto l'imposta sul reddito delle società, una mossa che aiuterà la seconda economia più grande del mondo arabo ad ampliare la sua base di entrate e raggiungere i suoi obiettivi di crescita economica. La mossa aumenterà l'ambito fiscale del Paese oltre l'Iva e diversi dazi doganali e integrerà gli sforzi del governo per diversificare la sua economia dal petrolio, affermano gli analisti, citati dal quotidiano emiratino "The National". (Res)