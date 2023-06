Business news: Cina, commercio servizi aumentato del 9,1 per cento da gennaio ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di servizi in Cina ha superato la soglia dei 293,1 miliardi di dollari nel primo quadrimestre, in aumento del 9,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero del Commercio. L'interscambio di servizi ad alta intensità di conoscenza è cresciuto del 13,1 per cento su base annua, contribuendo al 43,5 per cento del commercio totale dei servizi nel periodo di riferimento. (Cip)