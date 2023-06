Business news: Tesla inaugurerà seconda fabbrica a Shanghai nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense Tesla aprirà una seconda mega fabbrica a Shanghai, in Cina, nel terzo trimestre di quest'anno, con l'inizio della produzione fissato al secondo trimestre del 2024. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che l'impianto sarà dedicato alla produzione di unità Megapack, che possono essere utilizzate per immagazzinare energia da fonti rinnovabili. Prima della sua partenza dall'aeroporto Shanghai-Hongqiao, Musk ha visitato lo stabilimento istituito da Tesla nella metropoli della Cina orientale. Il fondatore del colosso dell'auto elettrica e di SpaceX si è congratulato con i dipendenti cinesi per il loro "meraviglioso lavoro e l'energia positiva" spesa per raggiungere gli obiettivi. "È stato incredibilmente impressionante il modo in cui siete riusciti a superare così tante difficoltà e così tante sfide. A livello globale, le auto che produciamo qui non sono solo la riproduzione più efficiente, ma anche quella di più alta qualità", ha aggiunto. Nel 2022 la fabbrica di Shanghai ha consegnato 710 mila veicoli, in aumento del 48 per cento rispetto all'anno precedente. (Cip)