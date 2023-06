Business news: Marocco, produzione di fosfati in calo del 26 per cento a fine marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di fosfati in Marocco è diminuita del 26,4 per cento alla fine di marzo 2023. È quanto emerge dai dati pubblicati dalla direzione del Tesoro e delle finanze estere, secondo i quali la produzione di derivati è diminuita del 18,8 per cento per effetto dei cali registrati nella produzione di acido fosforico del 19,5 per cento e di fertilizzanti naturali e chimici del 18,4 per cento. Le spedizioni di fosfato e dei suoi derivati hanno continuato a contrarsi, registrando un calo pari a 6,2 miliardi di dirham (567 milioni di euro), ovvero del 25,3 per cento, a fine marzo 2023, che riflette una diminuzione delle vendite di fosfato del 29,1 per cento, fertilizzanti naturali e chimici del 22,9 per cento e acido fosforico del 30,8 per cento. (Mar)