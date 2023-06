Business news: Egitto, produzione di gas naturale diminuita del 6,2 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione egiziana di gas naturale ha registrato un calo del 6,2 per cento a febbraio anno su anno, accompagnata da una diminuzione del volume dei consumi interni. È quanto emerge da dati ufficiali pubblicati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche in Egitto, secondo cui il consumo interno di gas naturale in Egitto è diminuito nel mese di febbraio del 4,4 per cento per raggiungere il livello di 3,328 milioni di tonnellate, rispetto a circa 3,481 milioni di tonnellate durante lo stesso periodo dello scorso anno, in calo di circa 153 mila tonnellate. La produzione nazionale di gas naturale ha registrato in calo del 6,2 per cento, in quanto il volume della produzione ha raggiunto 3,606 milioni di tonnellate durante il mese di febbraio, rispetto a circa 3,848 milioni di tonnellate nello stesso mese nel 2022, registrando un calo di circa 242 mila tonnellate. (Cae)