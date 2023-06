Business news: Libano, TotalEnergies organizza “consultazioni pubbliche” prima di avviare perforazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno “incontri e consultazioni pubbliche prima della perforazione del pozzo esplorativo nel Blocco 9 dell’offshore nelle acque del Libano”. Lo ha annunciato la filiale libanese della società francese TotalEnergies, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa nazionale “Nna”. Nel testo, inoltre, si legge che “in preparazione delle attività di perforazione, il 15 maggio 2023 la società ha pubblicato uno studio per la valutazione dell’impatto ambientale e sociale sul sito web dell’Amministrazione petrolifera libanese (Lpa) e su quello di TotalEnergies Lebanon, per sottoporlo a pubblico esame”. Secondo il comunicato, “il periodo di consultazione pubblica durerà 30 giorni e successivamente il rapporto finale sullo studio di valutazione sarà sottoposto al ministero dell’Ambiente, in vista dell’approvazione”. (Lib)