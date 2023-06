Business news: Egitto: il parlamento approva nuove tasse su beni importati e servizi di intrattenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del parlamento egiziano ha approvato un disegno di legge presentato dal governo per imporre nuove tasse su beni importati e servizi di intrattenimento, e l’aumento a 100 sterline (circa 3 dollari) della cifra da pagare quando un cittadino lascia il Paese. Lo riferisce un comunicato stampa. L'Egitto, che soffre di una carenza di liquidità in dollari, sta cercando di fornire i finanziamenti necessari per soddisfare i propri bisogni e coprire un ampio disavanzo del proprio bilancio pubblico. Con l’aumento previsto, che dovrà essere approvato dal capo dello Stato, Abdel Fattah al Sisi, lo Stato prevede di incassare circa 5 miliardi di sterline (161 milioni di dollari), che saranno impiegati per le sovvenzioni previste dalla legge di bilancio per l’anno fiscale 2023/2024, che prenderà il via il primo luglio. In particolare, è prevista una tassa del 3 per cento del valore di ogni merce acquistata nei negozi duty-free il cui prezzo supera 1,5 dollari. Il personale diplomatico sarà esentato dall’aumento delle tasse. Inoltre, è prevista una tassa del 10 per cento su una serie di prodotti importati di fascia alta, tra cui chicchi di caffè tostati, cioccolato, salmone e filetti di salmone, gamberetti, aragosta, formaggi erborinati, acciughe, caviale crostacei, molluschi e invertebrati acquatici, preparati o conservati, frutta fresca e secca, nonché tritatutto e frullatori, rasoi elettrici, asciugacapelli, orologi da tasca e da polso, giocattoli per bambini, scooter e accendisigari. I film stranieri proiettati al cinema, gli spettacoli dell’opera e gli eventi circensi saranno soggetti a una tassa del 5 per cento, al pari di musica e feste da ballo nei locali notturni. (Cae)