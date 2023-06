Business news: Fmi, riserve valuta estera Libia hanno raggiunto un totale di 82 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta estera della Libia hanno raggiunto un totale di 82 miliardi di dollari alla fine del 2022 e il volume di beni congelati è pari a 70 miliardi di dollari dal 2011. Lo ha dichiarato il capo della missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Libia, Dmitry Gershenson, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente "Cnbc", secondo quanto riportato dal quotidiano libico "Al Wasat". Nel corso dell'intervista Gershenson ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi della Banca centrale della Libia tesi al mantenimento della stabilità finanziaria e monetaria nonostante le "turbolenze" che ha attraversato il Paese e per aver fornito sostegno all'economia libica nel contrastare gli shock finanziari. (Lit)