- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, depone una corona di alloro presso la lapide in memoria dei caduti della Campagna d'Italia. Aiuola di via di San Pietro in Carcere, Roma (ore 9)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, depone una corona di alloro presso la lapide in ricordo dei caduti italiani e stranieri, civili e militari, per la difesa di Roma. Porta San Paolo, lato Mura Aureliane, Roma (ore 9:30)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, interviene alla cerimonia commemorativa e depone una corona di alloro presso il Monumento in ricordo dei Martiri di Forte Bravetta. Forte Bravetta - via di Bravetta 740, Roma (ore 10:15) (segue) (Rer)