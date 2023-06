Business news: India, economia dovrebbe crescere del 6,5 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia indiana deve affrontare le sfide legate alle modeste prospettive globali ma può contare su condizioni macroeconomiche e finanziarie resilienti. Il prodotto interno lordo dovrebbe registrare una crescita del 6,5 per cento nell’anno fiscale 2023-24, iniziato ad aprile. Lo prevede la Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, nel suo rapporto annuale. I rischi dell’inflazione si sono attenuati, anche in seguito agli interventi di politica monetaria, e con un tasso di cambio stabile e una stagione monsonica normale, salvo eventi avversi dovuti al fenomeno climatico El Nino, il tasso medio dovrebbe scendere dal 6,7 per cento dell’anno scorso al 5,2 per cento. (Inn)