Business news: Nvidia è il primo produttore di microchip a raggiungere il valore di mille miliardi di dollari

- Il colosso tecnologico statunitense Nvidia, leader nella produzione di microchip e schede madri, è la prima compagnia del settore a raggiungere un valore di mille miliardi di dollari. Lo riferiscono i media locali dopo un rialzo del 4,2 per cento delle azioni della società in apertura a Wall Street. Al secondo posto tra i produttori di microchip nel mondo figura la taiwanese Tsmc, cui è attribuito un valore di circa 535 miliardi di dollari. Le azioni di Nvidia sono in forte crescita dalla scorsa settimana, quando l'azienda ha dichiarato previsioni di vendita ben superiori alle attese grazie a un boom della domanda di sistemi d'intelligenza artificiale come ChatGpt. Al momento poche altre compagnie raggiungono un valore di mercato di oltre mille miliardi di dollari: tra queste figurano Apple, Alphabet (società madre di Google), Amazon e Microsoft. (Was)