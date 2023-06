Business news: ministro Commercio Wang a colloquio con Elon Musk a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio della Cina, Wang Wentao, ha incontrato a Pechino il miliardario statunitense Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX. Le parti hanno avuto un colloquio incentrato sulla cooperazione economico-commerciale e sulle operazioni di Tesla in Cina. Nella stessa giornata, Musk ha incontrato anche il ministro dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione, Jin Zhuanglong, con il quale ha discusso dello sviluppo di veicoli a nuova energia e mezzi connessi alla rete. Il miliardario statunitense ha intrapreso la sua prima visita a Pechino da tre anni a questa parte, per discutere di affari dopo l'allentamento delle restrizioni anti-Covid e nel quadro delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Nella capitale cinese, Musk ha avuto subito un incontro con il ministro degli Esteri, Qin Gan, il quale ha ribadito che Pechino continuerà a investire in una apertura ad alto livello e a creare "un migliore ambiente commerciale, orientato al mercato e allo stato di diritto per le imprese di tutti i Paesi, inclusa Tesla". (Cip)