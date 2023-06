Sudan-Kenya: presidente Ruto riceve a Nairobi l'inviato delle Rsf Ezzat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha ricevuto a Nairobi l'inviato del Comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), Youssef Ezzat, nel quadro del tour che quest'ultimo sta effettuando in una serie di Paesi "fraterni ed amici" per spiegare gli sviluppi della situazione in Sudan. Lo riferiscono su Twitter le Rsf, precisando che Ezzat ha trasmesso personalmente a Ruto un messaggio del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, comandante delle Rsf. Il consigliere ha fornito una spiegazione dettagliata a Ruto "sulle cause della guerra e la situazione attuale nel Paese", oltre che informazioni "sulle motivazioni e su coloro che sono stati coinvolti nell'innescarla". Ezzat ha ribadito che le Rsf rimangono impegnate nei colloqui di Gedda, in Arabia Saudita, al fine di raggiungere un cessate il fuoco permanente e l'avvio di negoziati politici. Nell'incontro le parti hanno anche discusso del ruolo africano e della possibilità di concentrare tutti gli sforzi regionali e internazionali per una soluzione politica. (Res)