Business news: Elon Musk è a Pechino e ha incontrato il ministro degli Esteri Qin Gang

- Il miliardario statunitense Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX e proprietario di Twitter, è arrivato a Pechino e ha già avuto un incontro con il ministro degli Esteri Qin Gang. Lo riferisce la televisione di Stato cinese. La visita, la prima di Musk in Cina da tre anni a questa parte, giunge in un momento cruciale per gli affari dell'imprenditore di origine sudafricana nel Paese asiatico: Tesla subisce infatti la crescente rivalità dei produttori di auto elettriche locali e Musk è chiamato a decidere se espandere la produzione in Cina o altrove. Nelle scorse ore la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, ha fatto sapere che il governo cinese accoglie favorevolmente la visita di Musk ed è lieto che le imprese a capitale straniero investano nel mercato nazionale. Nel corso del suo soggiorno in Cina Musk dovrebbe visitare il maxi-impianto di Tesla a Shanghai. (Cip)