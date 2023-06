Business news: Sri Lanka, Banca centrale abbassa i tassi di riferimento di 250 punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio monetario della Banca centrale dello Sri Lanka (Cbsl) ha deciso di ridurre di 250 punti base i tassi di interesse di riferimento: quello sui depositi (Sdfr, Standing Deposit Facility Rate) al 13 per cento e quello sui prestiti (Slfr, Standing Lending Facility Rate) al 14 per cento. Lo riferisce un comunicato pubblicato dalla Banca. L’istituto spiega che il Consiglio ha preso la decisione di allentare le condizioni monetarie alla luce di un rallentamento dell’inflazione superiore alle aspettative e delle prospettive di un ulteriore calo: secondo le ultime stime, il tasso di inflazione, al 25,2 per cento a maggio (20,3 escludendo i prezzi più volatili), dovrebbe tornare a una sola cifra nel terzo trimestre. L’azione monetaria dovrebbe sostenere l’economia nello slancio di ripresa dopo la contrazione dell’anno scorso e attenuare la pressione sui mercati finanziari. La prossima revisione della politica monetaria è prevista per il 6 luglio. (Inn)