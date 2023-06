Business news: Canada, Fincantieri collaborerà a strategia di acquisizione navale del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di Cansec 2023, la più importante manifestazione fieristica canadese in ambito Difesa, Fincantieri e la sua controllata Vard hanno firmato un memorandum of understanding con Heddle Shipyards, Thales Canada e SH Defence, per sancire la collaborazione che proporrà il Vigilance Class Offshore Patrol Vessel nell'ambito della prossima strategia di acquisizione navale del governo canadese in sostituzione della classe Kingston. Collettivamente, fa sapere l'azienda in un comunicato, il Vigilance team offre capacità ed esperienze di eccellenza nella progettazione e costruzione di navi militari, sia in Canada che a livello globale, nell'integrazione di sistemi di combattimento e servizi per il ciclo vita dell'unità. (Com)