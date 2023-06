Business news: emiratina Dana Gas prevede di perforare 11 nuovi pozzi in Egitto nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dana Gas, compagnia energetica con sede negli Emirati Arabi Uniti a Sharjah, prevede di iniziare a perforare undici nuovi pozzi in Egitto durante il 2023, con un investimento complessivo di 100 milioni di dollari. Lo ha riferito il capo delle relazioni con gli investitori di Dana Gas, Muhammad Mubaideen, all’emittente “Al Sharq”. “Questi pozzi aggiungeranno fino a 80 miliardi di piedi cubi di riserve e produzione di gas”, ha affermato Mubaideen, spiegando che la società ha attualmente 4 concessioni in Egitto e sta cercando di includerle in una concessione in base a un accordo in attesa di approvazione da parte della Camera dei rappresentanti. L'Egitto rappresenta circa il 40 per cento della capacità produttiva della società, la cui produzione media in Egitto e nella regione del Kurdistan iracheno ha raggiunto nel primo trimestre i 62,9 mila barili di petrolio al giorno. (Cae)