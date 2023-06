Portogallo: ambasciata Lisbona celebra 2 giugno con omaggio a Roma e al cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Festa della Repubblica in Portogallo, l'ambasciatore, Carlo Formosa, ha voluto dedicare le celebrazioni di quest'anno alle meraviglie di Roma in relazione alla sua candidatura a Expo 2030, scegliendo come emblema della città eterna la declinazione che negli anni ne ha dato il grande cinema italiano e le celebri colonne sonore che hanno segnato l'immaginario degli spettatori di tutto il mondo. La Festa, che ha visto la partecipazione di circa mille invitati tra cui numerosi membri di governo e del Parlamento, oltre ai più prestigiosi esponenti del mondo imprenditoriale e culturale portoghese, e assieme a una cospicua rappresentanza della comunità italiana, la quarta più numerosa tra le straniere in Portogallo. L'evento si è concluso con un concerto celebrativo del grande maestro Ennio Morricone, eseguito dall'Orchestra Italiana del Cinema, nata negli storici Forum Studios di Roma fondati nel 1970 dallo stesso Morricone assieme ad Armando Trovajoli, Luis Bacalov e Piero Piccioni e che hanno eseguito i pezzi più evocativi dei film proiettati nell'occasione in un grande schermo per un'esperienza immersiva di tutti i partecipanti. (segue) (Spm)