Usa-Cina: sfiorata la collisione nello stretto di Taiwan fra due navi militari

- Una nave da guerra cinese ha sfiorato la collisione con il cacciatorpediniere statunitense Uss Chong-Hoon durante un'esercitazione congiunta Canada-Usa in corso nello stretto di Taiwan. Lo riferisce il quotidiano canadese "Global News", che segue la missione a bordo della fregata nazionale "Hmcs Montreal" e ha assistito alla evitata collisione. Secondo la fonte, la nave della Marina cinese ha accelerato in prossimità della Uss Chong-Hoon e ha effettuato una brusca virata, tagliandole la strada e arrivando a meno di 150 metri dalla sua prua. La manovra, aggiunge il quotidiano, è stata definita "non professionale" dal comandante dell'Hms Montreal, il capitano Paul Mountford. Mountford, che ha ritenuto "chiaramente istigato dai cinesi" l'incidente, ha dichiarato che quando la nave cinese ha cambiato rotta ha contattato la nave statunitense invitando il suo equipaggio a muoversi per evitare la collisione. A quel punto, il cacciatorpediniere ha invitato i cinesi a non avvicinarsi alla nave ma alla fine è stata la Uss Chong-Hoon a dover cambiare rotta e rallentare per evitare lo scontro. (Res)