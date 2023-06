Algeria-Italia: ambasciatore Pugliese, Paesi lavorano per la stabilità e hanno rapporto unico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, l’ambasciatore Pugliese ha sottolineato come “i valori della pace, della difesa e della solidarietà su cui si è ispirata la Costituzione italiana continuino ad essere estremamente attuali in un contesto internazionale caratterizzato ancora da profonde crisi come la guerra in Ucraina. Ad animare la splendida cerimonia, il cantante algerino Djazouli che ha regalato al pubblico presente una toccante interpretazione dei due inni nazionali. A seguire, il gruppo italiano di musica contemporanea Neapolitan Contamination che ha offerto un viaggio musicale tra le due sponde del mediterraneo. Esposte infine una selezione di Fiat 500, in onore all’apertura dei nuovi stabilimenti di produzione ad Orano, e una opera di arte visiva dell’artista contemporaneo algerino Mizo. (Ala)