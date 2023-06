Business news: Foxconn aumenta salari e incentivi per i dipendenti dello stabilimento di Zhengzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn ha aumentato i salari e gli incentivi per i dipendenti nel suo stabilimento di Zhengzhou, in Cina. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che i dipendenti che abbiano maturato almeno 90 giorni lavorativi potranno ricevere bonus fino a 424 dollari e una retribuzione oraria fino a 21 yuan (circa tre dollari). Nel corso del mese, Foxconn ha aumentato salari e premi fedeltà per i dipendenti due volte. Lo stabilimento di Zhengzhou, che dà lavoro a circa 200 mila persone, si sta inoltre preparando a un altro frenetico ciclo di produzione in previsione dell'immissione sul mercato dei nuovi modelli di iPhone 15 prodotti da Apple, suo principale cliente. Nonostante la Cina rimanga il principale centro produttivo del colosso taiwanese, l'aumento dei costi del lavoro e le interruzioni alla produzione seguite alle draconiane misure adottate negli ultimi tre anni per contenere la diffusione del Covid-19 hanno spinto la multinazionale a istituire filiere anche in India e Vietnam. L'India, in particolare, dovrebbe assemblare fino al 50 per cento degli iPhone prodotti da Apple entro il 2027, secondo le previsioni formulate dalla compagnia taiwanese DigiTimes Research. (Cip)